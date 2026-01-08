Milan-Genoa oggi in Serie A: orario, formazioni e diretta TV

A San Siro si chiude la 19ª giornata: rossoneri in campo contro il Genoa nel posticipo serale

Questa sera lo stadio San Siro ospita l’ultimo incontro della diciannovesima giornata di Serie A, con il Milan che riceve il Genoa in una sfida programmata in orario serale. Il calcio d’inizio è fissato per le 20.45, in un match che mette a confronto due squadre reduci da risultati diversi nell’ultimo turno.

Il Genoa nel freddo di San Siro a caccia di un miracolo

I rossoneri arrivano all’appuntamento dopo una vittoria agevole ottenuta nella precedente giornata di campionato, mentre la formazione ligure ha chiuso con un pareggio il suo impegno più recente. La gara rappresenta un passaggio importante per entrambe, sia in termini di classifica sia di continuità di rendimento.

Orario e contesto della partita

Milan-Genoa si gioca oggi, giovedì 8 gennaio, in notturna, come posticipo conclusivo del turno. Il confronto si svolge sul campo di San Siro, impianto che ospita le partite casalinghe del Milan e che farà da cornice a un match seguito con attenzione da tifosi e addetti ai lavori.

Dove vedere Milan-Genoa in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta sull’app di DAZN, accessibile anche tramite Sky Q e Sky Glass per gli utenti abbonati al servizio. Chi utilizza Sky Q, sia via satellite sia via internet, potrà seguire la partita attraverso l’integrazione della piattaforma DAZN, disponibile anche con il controllo vocale. La diretta sarà inoltre visibile sul canale DAZN presente sulla numerazione 214 del telecomando Sky.

Probabili formazioni

Le scelte definitive degli allenatori verranno comunicate a ridosso del fischio d’inizio. Entrambe le squadre dovrebbero affidarsi agli uomini più in forma, con il Milan intenzionato a confermare l’assetto che ha garantito solidità nell’ultima uscita e il Genoa pronto a schierare una formazione equilibrata per affrontare una trasferta impegnativa.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha

Arbitro Mariani, assistenti Bindoni e Moro, quarto uomo Turrini; Var Di Paolo, Avar Paterna

Indisponibili Milan: Gimenez, Nkunku

Indisponibili Genoa: Siegrist, Cornet, Messias, Gronbaek, Ekuban, Onana.

