Migrazione digitale al Policlinico San Martino

Il Pronto Soccorso e la Cartella Clinica Elettronica passano al Data Center di Liguria Digitale

Il 21 ottobre 2025 segnerà un momento cruciale per l’innovazione tecnologica della sanità ligure. Il Policlinico San Martino di Genova avvierà una delicata operazione di migrazione delle infrastrutture informatiche che gestiscono i servizi più critici: il Pronto Soccorso, la Cartella Clinica Elettronica e le attività ambulatoriali. Tutti i sistemi saranno trasferiti presso il Data Center qualificato di Liguria Digitale, situato al World Trade Center di Genova, fulcro del polo tecnologico regionale.

L’intervento rientra nel percorso di razionalizzazione e messa in sicurezza delle infrastrutture digitali previsto dagli indirizzi di Regione Liguria (DGR 792/2023) e dal finanziamento PNRR dedicato alla migrazione in Cloud delle Pubbliche Amministrazioni. L’obiettivo è rafforzare la resilienza dei servizi sanitari e assicurare la continuità operativa anche in contesti di emergenza.

Sicurezza e continuità: il valore strategico del Data Center

Il trasferimento al Data Center di Liguria Digitale risponde alle sempre più stringenti normative in materia di cybersecurity e ai requisiti di livello 3, che garantiscono standard elevati di protezione, continuità e integrità dei dati. In un contesto sanitario sempre più digitalizzato, la sicurezza dei sistemi informativi diventa infatti un fattore essenziale per la tutela dei pazienti e per l’efficienza delle strutture ospedaliere.

Il Data Center regionale rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intero Servizio Sanitario Ligure, fornendo supporto a ospedali e aziende sanitarie nella gestione di applicativi, archiviazione sicura e protezione dei flussi informativi sensibili.

Un’operazione complessa con oltre 30 professionisti coinvolti

La migrazione, di natura altamente tecnica e complessa, comporterà un’interruzione temporanea dei servizi informatici per circa 10 ore, a partire dalle ore 19 del 21 ottobre 2025. In questa finestra, saranno trasferiti tutti gli applicativi e i database relativi ai sistemi di emergenza e ambulatoriali, per consentirne l’attivazione nel nuovo ambiente digitale.

A supervisionare le operazioni ci saranno sette aziende di servizi software, il team tecnico di Liguria Digitale e gli esperti dell’Unità Operativa ICT del Policlinico, per un totale di oltre 30 professionisti impegnati senza sosta. Le attività proseguiranno nella notte per garantire il ripristino progressivo dei servizi, con priorità al Pronto Soccorso, in modo da ridurre al minimo i disagi per utenti e operatori sanitari.

Sanità ligure sempre più connessa e resiliente

Questa migrazione segna un passaggio fondamentale verso una sanità ligure sempre più digitale, interconnessa e sicura, in linea con le direttive nazionali e con gli standard europei del PNRR. Dopo anni di frammentazione tecnologica, l’accentramento delle infrastrutture presso il Data Center di Liguria Digitale punta a migliorare la governance dei dati, a garantire la protezione delle informazioni cliniche e a rafforzare la continuità operativa in un settore in cui la tempestività e l’affidabilità dei sistemi informatici possono letteralmente fare la differenza.

La Direzione Sanitaria del Policlinico San Martino, in una nota ufficiale, ha espresso fiducia nei risultati dell’intervento: “Si tratta di un passaggio fondamentale per aumentare l’efficienza, la sicurezza e la modernità del nostro sistema sanitario. Un investimento che guarda al futuro, con benefici concreti per i professionisti e per i cittadini”.

