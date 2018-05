Poco prima della mezzanotte i vigili del fuoco del distaccamento di Bolzaneto sono intervenuti a Mignanego per un furgone che è andato a fuoco.

Il mezzo, che era parcheggiato in via Giuseppe di Vittorio, ha preso fuoco nella parte anteriore per cause ancora in fase di accertamento.

I vigili del fuoco hanno spento il rogo ma il mezzo è andato completamente distrutto.

Le cause sono in via di accertamento. Non si lamentano feriti.