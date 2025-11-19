Mezzo pesante con targa polacca urta auto parcheggiate a Recco: intervengono i Carabinieri

Un camion polacco perde il controllo in via Roma, causando danni ad alcune vetture in sosta; sul posto i carabinieri della stazione locale per i rilievi

Questa mattina, poco dopo l’alba, un mezzo pesante con targa polacca ha causato un incidente in pieno centro a Recco, lungo via Roma, all’altezza del ristorante “da Ö Vittorio”. La motrice ha urtato alcune auto parcheggiate, provocando pesanti danni. Immediatamente sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’evento.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante – di nazionalità straniera – si sarebbe mosso in modo impreciso o avrebbe perso il controllo, urtando più veicoli in sosta. Le auto danneggiate erano regolarmente parcheggiate in via Roma, una strada centrale e trafficata nella cittadina di Recco. Non risulta che vi siano feriti, almeno secondo i dati preliminari, ma l’impatto ha provocato un certo allarme tra i residenti e rabbia per i proprietari delle auto coinvolte.

L’intervento dei Carabinieri

Sul luogo dell’incidente sono giunti i Carabinieri della stazione di Recco che, dopo aver controllato la zona, hanno avviato le operazioni di accertamento. I militari stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali registrazioni video dalle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire esattamente come si siano svolti i fatti. L’obiettivo è capire se la manovra sia dipesa da un errore del conducente o da un guasto meccanico.

Contestualizzazione e precedenti

Via Roma è una delle arterie principali di Recco e su questa strada si sono verificati in passato altri incidenti: già in altre occasioni veicoli hanno urtato auto parcheggiate, causando allarme tra la cittadinanza. Nonostante la pericolosità potenziale di mezzi pesanti in aree urbane così strette, la presenza di veicoli commerciali non è insolita lungo questa via.

Impatti e conseguenze per la comunità

Per i residenti, l’incidente desta preoccupazione non solo per la situazione attuale, ma anche per la sicurezza urbana più in generale. Mezzi pesanti che transitano in zone così strette possono rappresentare un rischio maggiore, soprattutto nelle ore di minor traffico, quando la vigilanza può risultare ridotta. Il danno economico per i proprietari delle auto parcheggiate potrebbe non essere irrilevante, specie se i veicoli coinvolti sono di valore o hanno subito danni alle parti strutturali.

