Metropolitana di Genova, da gennaio 2026 ripartono i lavori sulle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez

Accordo tra Comune di Genova e consorzio CONPAT per il subentro di nuove imprese: definiti i tempi di completamento delle nuove linee

Nel pomeriggio del 15 dicembre il Comune di Genova ha ufficializzato l’accordo con il consorzio CONPAT che consente la ripresa dei lavori di prolungamento della metropolitana sulle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez. L’intesa rappresenta un passaggio decisivo per sbloccare cantieri rimasti fermi per un lungo periodo e per garantire la prosecuzione di un’infrastruttura strategica per la mobilità urbana cittadina.

La risoluzione del contratto e il percorso verso il subentro

L’Amministrazione comunale aveva avviato nel mese di agosto il procedimento di risoluzione contrattuale a causa di gravi inadempimenti e ritardi che avevano compromesso l’avanzamento delle opere. A partire da settembre si sono susseguiti incontri tecnici e istituzionali con il consorzio CONPAT, finalizzati a individuare una soluzione che consentisse di riattivare le lavorazioni senza ulteriori rallentamenti. L’ultimo confronto, svolto nella giornata del 15 dicembre, ha portato alla definizione di un accordo propedeutico al subentro di nuove imprese esecutrici.

Le nuove imprese esecutrici dei lavori

Al posto dell’impresa uscente Manelli S.p.A., subentreranno nelle lavorazioni altre società facenti parte dello stesso consorzio CONPAT. Si tratta di IIC S.p.A. SB, Nuova PSC S.r.l. e D.R. Ferroviaria Italia S.r.l., chiamate a garantire la ripartenza effettiva dei cantieri e il rispetto delle tempistiche concordate con il Comune di Genova.

Le dichiarazioni dell’assessore Massimo Ferrante

L’assessore ai Lavori pubblici e alle Opere infrastrutturali e strategiche Massimo Ferrante ha sottolineato come la scelta di risolvere il contratto sia stata assunta insieme alla sindaca Salis e all’intera giunta per tutelare l’interesse della città, a fronte di lavori sostanzialmente fermi. Ferrante ha evidenziato che, contrariamente a quanto ipotizzato da alcuni, la ripresa delle attività non richiederà anni ma è stata resa possibile in pochi mesi grazie all’impegno degli uffici comunali. L’accordo raggiunto con il consorzio CONPAT viene definito vantaggioso non solo sul piano economico, ma soprattutto per le garanzie offerte in termini di tempi certi per la ripartenza e il completamento delle opere.

Il nuovo cronoprogramma delle tratte Brin-Canepari e Brignole-Martinez

Sulla base del nuovo cronoprogramma dei lavori, definito dal Comune di Genova e condiviso con le imprese esecutrici, le attività nei cantieri riprenderanno nel gennaio 2026. La conclusione delle lavorazioni sulla tratta Brin-Canepari è prevista entro il 2027, mentre per la tratta Brignole-Martinez il completamento è fissato entro il 2028, con l’obiettivo di consegnare alla città due nuovi collegamenti fondamentali per il sistema di trasporto pubblico locale.

