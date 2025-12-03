Metro, controlli intensificati: 229 sanzioni in una sola mattinata alla stazione De Ferrari

A De Ferrari verifiche serrate e aumento dei controlli anche sui bus della rete urbana

Nella mattinata di oggi, tra le 8 e le 12, la stazione metropolitana di De Ferrari è stata al centro di un’importante operazione anti-evasione. Quindici verificatori di Amt, affiancati da due agenti della polizia locale, hanno monitorato gli accessi della fermata, tornata pienamente a pagamento dal 1° novembre 2025. Nel corso delle quattro ore sono state controllate 1.490 persone in uscita: 229 utenti sono risultate prive di un titolo di viaggio valido, pari a un tasso di evasione del 15,4%. Di questi, 122 hanno scelto di regolarizzare subito la propria posizione pagando l’oblazione ridotta di 42 euro.

Controlli più visibili anche sui bus

Parallelamente all’operazione in metropolitana, questa mattina sono stati notati diversi verificatori anche sui bus della rete cittadina. Una presenza più diffusa rispetto al consueto, coerente con il piano di controlli programmati dall’azienda per il trasporto pubblico locale.

Il piano settimanale di Amt contro l’evasione tariffaria

Questa attività rientra nelle verifiche intensive che Amt sta conducendo nei principali nodi di interscambio e nelle aree strategiche della rete urbana ed extraurbana, affiancandole ai controlli quotidiani eseguiti da circa 50 verificatori. L’obiettivo è rafforzare la lotta all’evasione tariffaria e incrementare la percezione di sicurezza a bordo.

A spiegare l’impostazione del piano è il direttore generale di AMT, Paolo Ravera:

“Con il nostro Piano di verifiche intensive, come quella svolta oggi a De Ferrari, e di controlli quotidiani sulla rete, intendiamo trasmettere un messaggio chiaro: utilizzare il trasporto pubblico in maniera regolare, con un titolo di viaggio valido, è prima di tutto un obbligo, oltre a rappresentare un atto di rispetto e di responsabilità verso l’intera comunità. Per questo presidiamo in modo diffuso i nostri servizi per contrastare l’evasione tariffaria. Ma non solo. I controlli contribuiscono alla prevenzione, alla tutela e alla salvaguardia della sicurezza: per questo vengono svolti anche in coordinamento con gli agenti della Polizia Locale, che ringraziamo, con l’obiettivo di garantire a tutti coloro che usufruiscono dei nostri servizi di Tpl un ambiente sicuro e sereno a bordo dei nostri mezzi”.

