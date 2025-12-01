Meteo Liguria, in arrivo una perturbazione dalla Francia: rovesci diffusi e vento forte

Instabilità in aumento tra oggi e domani: piogge moderate, possibili temporali e venti settentrionali fino a 60 km/h secondo Arpal

Sulla Liguria è in atto un progressivo aumento dell’instabilità atmosferica, determinato dall’arrivo di una perturbazione in movimento dalla Francia verso il Nord-Ovest italiano. Già dal primo pomeriggio di oggi si sono intensificati deboli piovaschi sparsi, alternati a rovesci locali, mentre dalla serata sono attese precipitazioni più diffuse soprattutto sulle zone centrali e di levante della regione.

Gli esperti segnalano una bassa probabilità di temporali forti, ma non si escludono fenomeni intensi isolati in grado di provocare allagamenti localizzati, raffiche di vento improvvise o trombe d’aria, piccoli smottamenti e disagi puntuali sul territorio. La struttura della perturbazione favorirà anche la formazione di convergenze deboli, inizialmente con venti meridionali e successivamente con l’ingresso di correnti settentrionali fino a forti: un mix che potrebbe prolungare la permanenza delle precipitazioni sulle stesse aree, più facilmente in mare ma possibili anche sulla costa.

Le previsioni di Arpal per lunedì 1 dicembre 2025

Secondo il bollettino previsionale di Arpal, la giornata di lunedì 1 dicembre sarà caratterizzata da condizioni ancora instabili, con rovesci moderati diffusi e possibili episodi temporaleschi. Le precipitazioni risulteranno più insistenti sul settore di levante, in particolare nelle zone CE, dove sono attese cumulate areali significative.

È confermata una bassa probabilità di temporali forti nelle aree BCE, con eventuali fenomeni associati a cumulate elevate su piccoli bacini, allagamenti localizzati, grandine di piccole dimensioni, fulminazioni e danni puntuali dovuti a raffiche di vento o trombe d’aria. La ventilazione sarà sostenuta: attesi venti settentrionali forti, tra 50 e 60 km/h, su buona parte del settore B e sull’area orientale del settore A. Su C i venti saranno localmente forti, con intensità tra 40 e 50 km/h.

La tendenza per martedì 2 dicembre 2025

Arpal prevede per martedì un graduale miglioramento, seppur in un contesto ancora caratterizzato da ventilazione sostenuta. I venti settentrionali rimarranno localmente forti tra 40 e 50 km/h sui settori A e B, ma tenderanno ad attenuarsi nel corso della giornata, permettendo un lento ritorno a condizioni più stabili.

