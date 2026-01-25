Meteo Liguria, cessata l’allerta neve: 12 cm a Urbe, mare in aumento

Conclusa l’allerta gialla nell’entroterra, oggi precipitazioni e mareggiate lungo la costa

Si è conclusa alle prime ore di oggi, domenica 25 gennaio, l’allerta meteo di livello giallo per nevicate che aveva interessato l’entroterra ligure a partire da venerdì 23. Il provvedimento riguardava i versanti padani di ponente e di levante, includendo aree come la Valle Stura, l’entroterra savonese, la Val Bormida, oltre alle valli Scrivia, Trebbia e d’Aveto.

Accumuli nevosi e situazione nelle valli

Il dato più rilevante registrato in Liguria, secondo le rilevazioni di Arpal, riguarda i 12 centimetri di neve caduti a Urbe, in alta Val d’Orba. Nella giornata di ieri le precipitazioni nevose hanno interessato anche alcuni tratti autostradali, in particolare lungo la A7 e la A26, oltre alle zone montane più elevate. In Val d’Aveto si sono misurati accumuli prossimi alla dozzina di centimetri ad Amborzasco, in progressiva riduzione nelle ore successive.

Piogge e rovesci sulle aree costiere

Per la giornata odierna sono attese nuove precipitazioni, con fenomeni localmente intensi soprattutto lungo i settori costieri del Centro-Levante. Le piogge potranno assumere carattere di rovescio, in un contesto di generale instabilità atmosferica che coinvolge buona parte della regione.

Mare agitato e moto ondoso in aumento

Condizioni marine in peggioramento fin dalle prime ore del mattino, con mareggiate generate da onde di sud-ovest inizialmente sul Ponente e in successiva estensione al centro e al Levante ligure. L’agitazione del mare è prevista in attenuazione nel corso del pomeriggio, mentre per la giornata di domani sono segnalati ancora episodi di instabilità con mare mosso o localmente molto mosso, associati a un moto ondoso con intervalli di 9-10 secondi.

