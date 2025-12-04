Meteo Liguria, ancora piogge ma il sole torna nel weekend: le previsioni dal 4 al 6 dicembre 2025

Instabilità in attenuazione: nubi e piovaschi fino a venerdì, poi alta pressione e tempo stabile su tutta la regione
La giornata di giovedì si apre con gli ultimi effetti della circolazione depressionaria che, pur allontanandosi gradualmente, continua a influenzare il tempo sulla Liguria. Al mattino persiste una nuvolosità compatta e un residuo di instabilità concentrato soprattutto sul settore centrale, dove si registrano piovaschi intermittenti destinati a durare per buona parte della giornata.
Sul Ponente, invece, le precipitazioni tendono a diminuire già dal primo mattino, lasciando spazio a schiarite più estese dal pomeriggio-sera. Sulle Alpi Liguri sono possibili deboli nevicate fino a quota 1200 metri, mentre sulle restanti aree interne la quota neve può scendere fino a 1100 metri, in linea con le condizioni termiche stagionali.
La ventilazione dai quadranti settentrionali rimane moderata, localmente forte tra Centro e Ponente nelle prime ore del giorno, per poi attenuarsi progressivamente dal pomeriggio fino a risultare debole ovunque in serata. Il Mar Ligure si presenta mosso, ma con moto ondoso in calo. La Protezione Civile regionale non segnala criticità.
Venerdì 5 dicembre 2025: si rafforza l’alta pressione, prime ampie schiarite
Venerdì il quadro meteorologico mostra un miglioramento più deciso grazie al consolidamento dell’alta pressione sul bacino ligure. La mattinata resta caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da possibili deboli precipitazioni sul Levante tra la notte e le prime ore del giorno.
Dal pomeriggio le schiarite iniziano ad ampliarsi a partire dall’Imperiese, estendendosi progressivamente verso il resto della regione fino a portare, entro sera, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. I venti restano deboli o moderati da nord, con qualche rinforzo locale sul settore centrale. Il mare si mantiene generalmente mosso senza variazioni significative. Anche per questa giornata non sono previste segnalazioni da parte della Protezione Civile.
Sabato 6 dicembre 2025: torna il sole grazie all’alta pressione
Sabato la Liguria viene abbracciata da un robusto campo di alta pressione che garantisce condizioni di stabilità atmosferica diffuse. Il cielo risulta sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con la possibilità di qualche annuvolamento isolato nelle ore pomeridiane, senza conseguenze sul fronte dei fenomeni.
I venti si mantengono deboli, inizialmente dai quadranti nord-orientali per poi ruotare verso sud-ovest nel corso del pomeriggio. Lo zero termico si attesta intorno ai 2400 metri, segnando un lieve rialzo delle temperature in quota. Il Mar Ligure di Ponente e quello di Levante risultano mossi, in linea con le condizioni marine tipiche della stagione.
