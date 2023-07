Domani, venerdì 7 luglio, i metalmeccanici, hanno indetto uno sciopero nazionale di quattro ore.

Lo sciopero è stato proclamato per il rilancio industriale, l’occupazione, il salario, gli investimenti, per la transizione sostenibile, per risolvere le crisi aperte.

A Genova lo sciopero è stato indetto da Fim Fiom Uilm. Le manifestazioni saranno a carattere provinciale.

Per Genova il concentramento dei partecipanti è previsto per venerdì 7 luglio alle ore 9 in Piazza Massena a Cornigliano.