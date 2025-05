Mercoledì 7 maggio 2025 Proiezione del film “Anywhere Anytime” di Tangshir all’interno di “Resistenza(e): Ambiente, lavoro, pace e libertà”

Mercoledì 7 maggio 2025 Proiezione del film “Anywhere Anytime” In collaborazione con UCCA, ARCI Genova, ANPI Santa Margherita Ligure – Portofino – Rapallo, Società Operaia di Mutuo Soccorso, CGIL Tigullio e Azione Comune di Pace.

Inizio spettacolo: ore 21.00 Ingresso gratuito (riservato ai soci ARCI) Italia · 2024 · durata 82′.

Issa è un giovane immigrato clandestino che a Torino cerca di sopravvivere come può. Licenziato dal suo vecchio datore di lavoro, grazie a un amico inizia a fare il rider. Ma l’equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta ap- pena comprata. Issa intraprende così un’odissea disperata per le strade della città, per ritrovare la sua bici.

Note di regia:

Anywhere Anytime esplora il senso di paura e l’ansia costante di chi, come il protagonista del film, vive ai margini, nelle crepe della società: una vita invisibile, una delle tante che ogni giorno incrociamo su un marciapiede o all’angolo di una strada. Una condizione di estrema vulnerabilità, in cui anche una semplice bicicletta può fare la differenza tra sopravvivere o non farcela.

