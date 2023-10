Mercoledì 25 appuntamento con la rassegna Film in english

Mercoledì 25 ottobre, appuntamento con la rassegna FILM IN ENGLISH Film della settimana: Killers of the flower moon

Anche questo mercoledì si rinnova l’appuntamento con Film in English, la rassegna dedicata alla proiezione dei film in lingua originale.

Mercoledì 25 ottobre sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano Killers of the flower moon, il nuovo attesissimo film di Martin Scorsese tratto dall’omonimo e acclamato romanzo di David Grann e interpretato tra gli altri da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Jesse Plemons.

Distribuito da 01 Distribution, Killers of the flower moon, racconta della scoperta del petrolio, all’inizio del XX secolo, che trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi.

L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.