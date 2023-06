Mercato Spezia, Dragowski si avvicina all’Inghilterra

Il mercato dello Spezia vive un momento di stallo con diverse voci in uscita in attesa del nuovo allenatore che possa pianificare le mosse in entrata per cercare la promozione in Serie A.

Bartlomiej Dragowski appena un anno fa lasciava Firenze, direzione Spezia. L’avventura del polacco non è andata male, dal punto di vista personale. Ma la squadra bianconera ha chiuso con un’amara retrocessione la propria campagna. E per questo il numero 99 lascerà la squadra. Secondo quanto riportato da Sportowefacty.pl ci sono diverse soluzioni. La prima porta all’Inghilterra, con 3 club su di lui. Che sono Southampton, Nottingham, e Bournemouth. L’altra è la Germania.