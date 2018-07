Mercato Samp: vicini Jankto e La Gumina, stop Jandrei

In casa Samp, dopo l’innesto societario importante di Walter Sabatini, si incominciano a concretizzare le prime voci di mercato.

Sembrava vicina alla conclusione la trattativa per l’arrivo del portiere brasiliano Jandrei dalla Chapecoense per circa 5 milioni di euro ma la società verdeoro vorrebbe monetizzare maggiormente e la trattativa si è fermata.

Sembra invece alla conclusione la trattativa per portare il centrocampista Jankto dall’Udinese in blucerchiati. Alla società friulana dovrebbero andare 15 milioni di euro.

A buon punto anche l’arrivo di La Gumina, giovane gioiello del Palermo con cui c’è un accordo di massima.

In uscita, dopo Viviano, anche Silvestre è vicino al passo d’addio visto la mancata convocazione per il ritiro. E c’è anche Torreira, che visto l’ottimo mondiale, ha aumentato i suoi estimatori e il valore del cartellino, per la gioia di Massimo Ferrero.