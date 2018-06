Mercato Samp: se parte Zapata il sogno è Simone Zaza

Samp e Ferrero attivissimi in questa prima fase di calciomercato, che vive di voci incontrollate e trattative che attendono un’ufficialità.

E’ rimbalzata forte un’indiscrezione da Bergamo che vorrebbe l’Atalanta di Gasperini vicina all’acquisto di blucerchiati del bomber blucerchiato Zapata, che sarebbe valutato circa 25 milioni di euro dopo l’ottima stagione sotto l’ombra della Lanterna.

Sarebbe poi necessario un colpo che possa sostituire tecnicamente, ma anche sentimentalmente nei cuori dei tifosi, il panettone.

Ferrero avrebbe dunque puntato gli occhi su un nome che sta giù infiammando la tifoseria: Simone Zaza, in uscita dal Valencia e valutato 20 milioni di euro. L’azzurro è cresciuto in blucerchiato prima di emigrare in altre piazza e sarebbe un super colpo per Giampaolo.

