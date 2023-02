Mercato Samp, Oikonomou nuovo giocatore blucerchiato

Ancora un colpo di mercaro a costo zero per la Samp: Marios Oikonomou, difensore greco svincolato dal Copenaghen , è un nuovo giocatore blucerchiato ed è oggi tra i convocati di Stankovic per la sfida contro il Bologna.

Lo ha annunciato il club blucerchiato con il quale il difensore si è allenato ieri a Bogliasco tanto che oggi sarà è i convocati per l’anticipo con il Bologna delle 15 al Ferraris, gara dell’ex avendo già giocato in Italia con la maglia rossoblù dei Felsinei.

Oikonomou, classe ’92, ha già giocato in Italia vestendo le maglie di Cagliari, Bologna (per tre stagioni), Spal e Bari prima di proseguire la carriera in patria all’Aek Atene e quindi in Danimarca al Copenaghen squadra con cui ha vinto il titolo danese nello scorso campionato, alla Sampdoria vestirà la maglia numero 5.