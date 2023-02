Mercato Samp: colpo Jesè in attacco, saluta Colley

Colpo di mercato in entrata tra gli svincolati ed un’operazione in uscita per la Samp a mercato oramai chiuso.

Un nuovo attaccante per la Sampdoria. Si tratta di Jesé Rodriguez, classe ’93, ex tra le altre di Real Madrid e Paris Saint-Germain. Lo spagnolo, svincolatosi a gennaio dai turchi dell’Ankaragücü con cui ha collezionato 14 presenze con 2 gol nella prima parte di stagione, è arrivato a Genova nella mattinata per svolgere le visite mediche con la società ligure e firmare poi un contratto per i prossimi 5 mesi, con opzione di rinnovo legata alle presenze.

Affinché Jesè potesse firmare il suo nuovo contratto, la Samp doveva però concludere la cessione di Colley al Besiktas, a causa delle pesanti difficoltà finanziarie che il club doriano sta fronteggiando. Il difensore gambiano da almeno un paio di giorni stava trattando col club turco e nel pomeriggio di oggi ha trovato l’accordo definitivo sbloccando di fatto l’arrivo dell’ex Real.