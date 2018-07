Mercato Genoa, tanti colpi in entrata e uscita

Il mercato di casa Genoa comincia ad essere effervescente sia in entrata che in uscita.

Izzo è ormai un giocatore del Torino, al Grifone sono arrivati nelle casse sociali 10 milioni di euro.

Anche Laxalt, visto l’ottimo mondiale, sta scatenando le fantasie in Italia ed Europa.

In entrata il dg Perinetti ha chiuso per l’arrivo del centrocampista brasiliano Sandro e di Lakicevic.

Si tratta ancora però per l’arrivo di Lisandro Lopez in difesa e a centrocampo di Bertolacci, ritornato al Milan dopo il prestito della scorsa stagione.

A breve infine ci sarà l’annuncio di un colpo in attacco, come preannunciato da Preziosi ai media, e non sarà Cerri.

fc