Mercato Genoa, Martin il primo acquisto da Serie A

Aarón Martín è un giocatore del Genoa. Nato in Spagna a Montmeló il 22/04/1997, l’esterno sinistro vanta 116 presenze in Bundesliga con la maglia del Mainz e 81 in Liga con quelle di Espanyol e Celta Vigo. Ha collezionato 34 presenze con le under della nazionale spagnola. Benvenuto Aarón!

Aarón ha sostenuto le visite a Casa della Salute nella prima parte della giornata. Nel pomeriggio ha ricevuto il saluto del ceo Andrés Blàzquez e incontrato gli stati maggiori per la formalizzazione del contratto. Prima presa di contatto a Villa Rostan anche con mister Gilardino e i compagni di squadra. In serata cena di gruppo in club house. Martedì mattina appuntamento al “Signorini” per il via ai test funzionali.