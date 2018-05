Mercato Genoa, avanches per Izzo da Lazio e West Ham

Come ad ogni sessione di campionato il Genoa si trova assediato dalle Big nostrane ed europee assetate dei migliori giocatori.

Appena finito il campionato e già il Grifone deve resistere alle avanches per uno dei suoi giocatori migliori: Armando Izzo.

L’ex difensore dell’Avellino quest’anno ha vissuto un po’ di discontinuità per i ripetuti problemi fisici che lo hanno colpito e tenuto ai box. Ma quando schierato ha offerto prestazioni da vero leader.

Izzo è corteggiato in Italia specialmente dalla Lazio che sta cercando un sostituto per De Vry in partenza verso l’Inter. All’estero è stato il West Ham ad avanzare qualche passo verso il cartellino del giocatore, valutato dal Genoa non meno di 10 milioni di euro.

