Mercato Genoa, altri due profili per l’attacco rossoblu

Grande rivoluzione in attacco per il Genoa, per tentare di vincere il campionato di Serie B la prossima stagione e tornare a giocare in Serie A.

Secondo quanto riferito dai media il club rossoblù avrebbe messo nel mirino due giocatori: il primo è Daniel Maderner, austriaco classe ’95 fresco vincitore del titolo di capocannoniere della seconda divisione belga con la maglia del Waasland-Beveren. L’altro è invece quello del bosniaco Smail Prevljak, classe ’95 che milita anche lui in Belgio, ma nella massima serie, con la maglia del KAS Eupen con cui ha segnato 9 reti in 30 presenze. La ricerca del bomber rossoblu continua.