Mercato Genoa, a gennaio arriva dal Newcastle Achraf Lazaar

Sturaro vuole tornare in rossoblu, Zukanovic in partenza. Il trasferimento è fatto ormai al 90%. Parliamo del matrimonio tra il Genoa ed il difensore italo-marocchino Achraf Lazaar, attualmente tesserato per il Newcastle.

Le possibilità che il trasferimento si concretizzi sarebbero molte. Già la scorsa estate il passaggio al Genoa sembrava fatto, quando addirittura il giocatore si presentò a Milano per sottoporsi alle visite mediche con il Grifone; poi tutto andò a pallino, per il “niet” della squadra inglese che aveva deciso di puntare sul forte difensore.

Ma adesso proprio l’ex giocatore del Palermo starebbe per sottoscrivere un accordo di massima con il Genoa per il prestito sino a giugno 2019, per poi valutare in base al suo rendimento un eventuale riscatto.

La dirigenza genoana tra l’altro non sta di certo con le mani in mano in questo periodo pre-natalizio che precede anche la riapertura del mercato.

Infatti, altro obiettivo rossoblu è un ragazzo che nel Genoa ha percorso tutta la trafila giovanile, per poi esordire in prima squadra e trasferirsi alla Juventus. Parliamo di Stefano Sturaro, che potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona, dove si trova in prestito dalla Juventus, a gennaio. Questo perché in questa stagione Sturaro sta fortemente deludendo, anche per colpe non sue: partite giocate zero, tanta panchina e tanta tribuna per lui. C’è però anche da dire che il centrocampista ha avuto una serie di problemi fisici che certo non lo hanno aiutato ad inserirsi nel campionato spagnolo.

Ed a gennaio, sembra inevitabile il ritorno alla base bianconera. Quale modo migliore per recuperare il giocatore se non mandarlo in prestito al Genoa, dove è cresciuto e si affermato?

Sicuramente per mister Juric si tratterebbe di un importante rinforzo in un reparto, il centrocampo, che ha sicuramente bisogno di puntellamenti.

Capitolo partenze: in questi ultimi giorni è esploso (prima soft poi è deflagrato) il caso-Zukanovic.

Il difensore bosniaco, apprezzatissimo dalla grandinata Nord per il suo impegno, è arrivato in rossoblù nell’estate 2017 ed ha disputato un campionato sicuramente positivo; se con Ballardini era riuscito in questo inizio campionato a giocare qualche scampolo di gara, con l’arrivo di Juric il difensore di Sarajevo ha giocato soltanto la gara con il Milan, tra l’altro non sfigurando.

E qui Radio Fante racconta di un forte litigio scoppiato tra l’allenatore ed il giocatore qualche ora prima del derby con la Sampdoria, con la conseguente ‘esclusione di Zukanovic dall’elenco dei convocati per la gara contro i blucerchiati. “Scelta tecnica” aveva scritto ufficialmente la società. Sin qui tutto ok.

La cosa che ha messo sul chi vive i giornalisti è stata che martedì, alla ripresa degli allenamenti, di Zukanovic nonostante non fosse infortunato neppure l’ombra.

Insomma, in questo Genoa targato Juric posto per Zukanovic non c’è.

Quindi il giocatore bosniaco è in partenza a Gennaio, sempre che Ivan Juric “resista” sulla panchina genoana…

Franco Ricciardi

