Mercato Entella, Ramirez: potrei tornare in Uruguay

Ramirez getta ancora fumo davanti al suo futuro e all’eventuale permanenza all’Entella.

“Non saprei dire con certezza se l’idea è quella di stabilirsi in Uruguay. L’idea principale era quella di uscire di casa perché essere sempre legato a Genova ti lega un po’ quando si tratta di decidere dove giocare. Prima ancora, invece, era andare via dall’Italia, portare le nostre cose in Uruguay e poi vedere cosa succede, nel calcio finché non hai ingaggio non sai dove vai a giocare. Futuro? Tutto dipende da come giochi di squadra. Mi piace avere la libertà di muovermi e dove posso avere un impatto”.