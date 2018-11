Mercato Albissola: arriva il figlio di Andrea Silenzi

Ottimo colpo di mercato per l’Albissola che porta a casa un importante rinforzo per il proseguo del campionato. Arriva un centravanti per rendere meno anemico un attacco poco prolifico.

“L’Albissola 2010 comunica di aver tesserato il giocatore Christian Silenzi, nato a Treviso il 24 maggio 1997. Christian è cresciuto nelle giovanili dell’Inter e la scorsa stagione ha vestito le maglie di Reggina (2 presenze e 2 gol in Coppa Italia, 5 presenze in campionato, più 2 gettoni la stagione precedente) e Olbia (13 presenze e un gol) in Serie C.

Christian è figlio di Andrea Silenzi, oltre 300 partite e 72 gol da professionista con le maglie, fra le altre, di Napoli, Torino, Notthingam Forest e Reggiana”.

