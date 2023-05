Megattera vicino alla costa tra Genova e Savona: raccomandazioni Guardia costiera

Santuario dei cetacei. I vertici liguri della Guardia Costiera oggi hanno comunicato alcune raccomandazioni in seguito all’avvistamento di una Megattera, dalla lunghezza stimata di 8 metri, che in questi giorni è stata segnalata a più riprese nelle acque tra Savona e Genova.

Tra i comportamenti dell’esemplare rilevati in questi giorni, si segnala in particolare lo sbattere della coda sull’acqua che potrebbe essere invece interpretato come sintomo di stress causato da azioni di disturbo di tipo antropico.

Per questo motivo “si raccomanda a diportisti e naviganti e a quanti per mare dovessero incrociare l’esemplare di attenersi a semplici norme di condotta, valide per tutti i cetacei e raccomandate in Mediterraneo, al fine di non arrecare disturbo all’animale. Si raccomanda quindi di non avvicinarsi mai ad una distanza inferiore ai 100 metri dall’esemplare, in presenza del dell’animale diminuire la velocità fino quasi a fermarsi e non sostare a lungo nell’area”.