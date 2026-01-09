Maxi sequestro di cocaina al porto di Genova: oltre 2 tonnellate intercettate

Operazione congiunta di Guardia di Finanza e Dogane su un container proveniente dalla Colombia

Un’operazione condotta nel porto di Sampierdarena ha portato al sequestro di un ingente carico di cocaina nascosto all’interno di un container arrivato dal Sud America. L’intervento è stato eseguito dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Genova insieme ai funzionari del Reparto Antifrode dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’ambito delle attività di monitoraggio sui traffici marittimi ad alto rischio.

Il carico occultato nei container dal Sud America

La sostanza stupefacente era stata abilmente dissimulata in 87 sacchi di juta dai colori vivaci, protetti da reti in nylon e collocati all’interno di un container partito da uno dei principali scali portuali della Colombia. All’interno dei sacchi sono stati rinvenuti 2.109 panetti che, considerando anche il confezionamento, superavano complessivamente le due tonnellate di peso.

Un sequestro tra i più rilevanti degli ultimi anni

Le analisi hanno confermato l’elevato grado di purezza della cocaina sequestrata. Il quantitativo complessivo, pari a circa 2.380 chilogrammi, avrebbe garantito alle organizzazioni criminali introiti estremamente elevati se immesso sul mercato illegale. Le stime indicano un potenziale valore commerciale vicino a 1,5 miliardi di euro, a conferma della portata eccezionale dell’operazione.

Il ruolo strategico del porto di Genova

Il porto di Genova rappresenta da tempo uno snodo centrale per i flussi commerciali diretti verso l’Europa. Proprio per questa ragione è oggetto di controlli mirati e costanti da parte delle autorità, che concentrano l’attenzione sulle tratte provenienti dalle aree tradizionalmente coinvolte nel traffico internazionale di stupefacenti, come l’America Latina.

Contrasto al narcotraffico e tutela della collettività

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del traffico di droga su scala internazionale. Le operazioni di questo tipo mirano non solo a colpire le reti criminali sotto il profilo economico, ma anche a limitare la diffusione di sostanze illegali che incidono in modo diretto sulla sicurezza e sulla salute pubblica, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube