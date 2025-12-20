Maxi operazione in tutta Italia: a Genova 9 arresti e oltre 30 chili di droga sequestrati

Operazione della Polizia di Stato contro la criminalità diffusa: cannabis shop trasformati in laboratori per produzione e spaccio di stupefacenti

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha interessato numerose province italiane, coinvolgendo anche Genova, nell’ambito di un maxi blitz contro la criminalità diffusa e il traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento, coordinato dal Servizio Centrale Operativo e condotto dalle Squadre Mobili, ha portato a un bilancio complessivo di 384 arresti e 655 denunce su scala nazionale, con il sequestro di circa 1.400 chilogrammi di droga di vario tipo.

Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 95mila persone, tra cui 16.701 cittadini stranieri e 10.848 minorenni. I sequestri hanno riguardato in particolare 35 chilogrammi di cocaina, 1.370 chilogrammi di cannabinoidi, un chilogrammo di eroina, oltre a 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e più di 300mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il bilancio del blitz a Genova

Nel capoluogo ligure l’operazione si è conclusa con 9 arresti, 17 denunce in stato di libertà e il sequestro di oltre 30 chilogrammi di sostanze stupefacenti. I controlli hanno interessato alcune delle zone a maggiore aggregazione cittadina, tra cui il centro storico, la delegazione di Sampierdarena e l’area dei giardini della Fiumara.

Alle attività hanno preso parte il Reparto Prevenzione Crimine, la Polizia Amministrativa e Sociale e le unità cinofile antidroga. Complessivamente sono state identificate più di 250 persone, quasi la metà delle quali straniere, con 9 arresti eseguiti, 17 soggetti deferiti all’autorità giudiziaria e 4 sanzioni amministrative elevate.

Cannabis shop sotto controllo e sequestri

I controlli si sono concentrati in modo particolare su tre cannabis shop, due situati a Genova e uno a Rapallo. All’interno dei locali sono stati sequestrati complessivamente oltre 30 chilogrammi di hashish e marijuana, risultati detenuti illegalmente. I tre titolari delle attività sono stati deferiti per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti.

Nel centro storico di Genova, durante un primo controllo, gli agenti hanno scoperto all’interno di un locale un vero e proprio laboratorio in fase di allestimento. L’ambiente era attrezzato con strumenti per l’areazione, l’essiccazione, il mantenimento delle piante, oltre a presse e materiali per la produzione di cannabis e dei suoi derivati.

I controlli a Rapallo e le altre attività di polizia

A Rapallo, l’intervento congiunto degli agenti del Commissariato cittadino e degli investigatori della Squadra Mobile ha portato al sequestro di circa 1.800 confezioni prive delle indicazioni sul lotto di provenienza, di un barattolo contenente infiorescenze e di quasi 3 chilogrammi di panetti di sostanza stupefacente all’interno di un cannabis shop.

Nel corso del servizio sono stati inoltre rintracciati diversi soggetti destinatari di ordinanze di cattura o di custodia cautelare in carcere per reati contro il patrimonio e contro la persona, a conferma dell’ampio raggio d’azione dell’operazione condotta su tutto il territorio nazionale.

