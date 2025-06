Mattarella e Vespucci a Genova, OdG denuncia: abusivi con pass giornalisti

“Abusivi con il pass stampa riservato ai giornalisti sono stati accreditati, questa mattina, per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Genova in occasione dell’arrivo della nave Amerigo Vespucci per la giornata della Marina Militare.

Per l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e per l’Associazione Ligure dei Giornalisti si tratta di una situazione inaccettabile.

La legge che disciplina la professione di giornalista in Italia è la legge 3 febbraio 1963, n. 69. Questa legge istituisce l’Ordine dei Giornalisti e definisce i requisiti per l’iscrizione all’albo, distinguendo tra giornalisti professionisti e pubblicisti.

Inoltre, la legge regola l’esercizio della professione, garantendo la libertà di informazione e di critica, oltre a imporre il rispetto della verità sostanziale dei fatti.

Gli organismi liguri di categoria condannano fermamente quanto successo e si chiedono come queste persone abbiano potuto accedere agli spazi riservati ai giornalisti quando per ottenere il rilascio del pass era necessario indicare il numero di tessera di iscrizione all’Ordine.

L’esercizio abusivo di una professione è un illecito in tutti i settori, compreso nel mondo dell’informazione”.

Lo hanno dichiarato oggi i responsabili dell’Ordine dei Giornalisti Liguri e dell’Associazione Ligure dei Giornalisti.