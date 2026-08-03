Materiale elettrico: l’offerta completa di Sonepar per ogni professionista

Trovare in un unico fornitore tutto ciò che serve a un impianto è il primo requisito che un professionista chiede al proprio distributore. Sonepar, leader mondiale nella distribuzione, mette a disposizione dei professionisti oltre 500 marche e più di 750.000 prodotti, organizzati in un’offerta di materiale elettrico che copre ogni settore. Per gestire un assortimento così ampio con competenze dedicate, l’azienda è strutturata in due Business Unit, ciascuna con un team focalizzato sulle proprie linee di prodotto.

Business Unit Industry

Dedicata ai professionisti dell’industria, questa unità riunisce le specializzazioni in power distribution, automazione industriale e cavi, oltre alle attrezzature e al materiale di consumo. Qui l’offerta va oltre il materiale elettrico in senso stretto, includendo ferramenta, utensileria e soluzioni per la sicurezza dei lavoratori: elettroutensili e accessori, dispositivi di protezione individuale come scarpe antinfortunistiche, guanti e visiere, strumenti di misura, illuminazione ed etichettatura portatile, scale e ponteggi, batterie, tasselli e ancoranti, nastri isolanti e guaine termorestringenti. Una proposta tecnico-commerciale completa, pensata per generare risparmi di tempo e di costi.

Business Unit Sustainability & Building

Rivolta agli edifici residenziali, commerciali, industriali e pubblici, questa unità ne migliora efficienza energetica, sicurezza e comfort attraverso cinque specializzazioni:

Energie Rinnovabili , con un’ampia gamma per il fotovoltaico e il supporto a tecnologie avanzate come gli impianti di cogenerazione.

, con un’ampia gamma per il fotovoltaico e il supporto a tecnologie avanzate come gli impianti di cogenerazione. Installazione Civile , dall’impianto residenziale classico alle soluzioni di design, fino ad ambiti dedicati come quello ospedaliero.

, dall’impianto residenziale classico alle soluzioni di design, fino ad ambiti dedicati come quello ospedaliero. Soluzioni Connesse , che integrano domotica, sicurezza e comunicazione dati (Datacom) negli edifici intelligenti.

, che integrano domotica, sicurezza e comunicazione dati (Datacom) negli edifici intelligenti. Illuminazione , con tecnologia LED e sistemi di controllo intelligente, supportata da consulenza illuminotecnica.

, con tecnologia LED e sistemi di controllo intelligente, supportata da consulenza illuminotecnica. Climatizzazione e Termoidraulica, dalle pompe di calore al solare termico, fino alla ventilazione meccanica controllata e alla termoregolazione.

Dietro questa ampiezza c’è la solidità di Sonepar Italia, parte del Gruppo internazionale Sonepar e attiva nel nostro Paese dal 1988, con oltre 160 punti vendita in 17 regioni, 5 centri distributivi e più di 2.000 collaboratori. Attraverso l’e-commerce e l’app dedicata, i professionisti accedono all’intera gamma con schede tecniche aggiornate, disponibilità in tempo reale e consegne entro le 24 ore: un unico partner per ogni esigenza del cantiere e dell’impianto.