Marzo di Liguria domenica 10 nelle magiche grotte di Borgio Verezzi, dopo la trionfale data di Santa Margherita Ligure

Dopo la trionfale data di Santa Margherita Ligure con oltre 500 partecipanti, Marzo di Liguria si sposta nel savonese, in una location particolarmente suggestiva.

Domenica 10 marzo (ore 16) le magiche grotte di Borgio Verezzi ospitano un nuovo imperdibile appuntamento: protagonisti, in questo sito mozzafiato, l’attore e drammaturgo Pino Petruzzelli e il virtuoso della fisarmonica Gianluca Campi.

Per questo evento i posti disponibili sono quasi esauriti: per partecipare è necessaria la prenotazione telefonica allo 019/612973 – 019/618227 o via mail scrivendo a cultura@comuneborgioverezzi.it.