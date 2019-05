Marocchino rapina ragazzo del giubbino in pieno giorno a Pegli: arrestato

La polizia ha arrestato un marocchino di 20 anni per rapina, denunciandolo anche per indebito utilizzo di una carta bancomat e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale.

I poliziotti del Commissariato Cornigliano sono intervenuti sul lungomare di Pegli dove un ragazzo era stato rapinato del proprio giubbino da un giovane. Quest’ultimo, minacciando la vittima e trattenendola per un braccio, si è fatto consegnare il giubbotto, ma non è riuscito a fuggire per l’intervento di alcuni passanti, che hanno assistito ai fatti e lo hanno trattenuto fino all’arrivo degli agenti.

Condotto in questura, l’arrestato ha rifiutato di declinare le proprie generalità ed è stato inoltre trovato in possesso di una carta bancomat, intestata ad un’altra persona, in merito alla quale non ha fornito valide spiegazioni.