Marocchino pusher in fuga da Firenze: bloccato dalla Stradale a Imperia

Si è concluso, ieri mattina, sull’Autostrada A10, all’altezza di Imperia, il viaggio di un fuggitivo, un 32enne marocchino che è stato bloccato da una pattuglia della Sottosezione della Stradale di Imperia, mentre a bordo della propria autovettura cercava di dirigersi in Francia, per sottrarsi all’arresto da parte della Squadra Mobile di Firenze che, la sera precedente, in un garage, nella disponibilità del suddetto extracomunitario, a Sesto Fiorentino, aveva rinvenuto e sequestrato 30 kg di hashish, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il magrebino, vistosi scoperto ha tentato di far perdere le proprie tracce, ma la Questura di Firenze ha immediatamente diramato alla Stradale, le targhe di due auto in uso al 32enne, nella esatta convinzione che il malvivente, per sottrarsi alla cattura, potesse trovare rifugio presso connazionali residenti in Costa Azzurra.

Il 32enne L.M. è ora indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché il sequestro ad opera degli investigatori di Euro 2.600, provento dell’ attività di spaccio.

Il soggetto è stato associato al Carcere di Imperia, in attesa di giudizio.