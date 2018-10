Mareggiate a Ponente, sopralluoghi Piana e Viale: Liguria profondamente ferita

Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ha compiuto un sopralluogo in alcune delle zone colpite dalla violenta mareggiata per constatare i danni provocati dal maltempo in Liguria.

Il presidente Piana ha visitato, in particolare, il porto di Imperia-Oneglia, il litorale di Diano Marina e le città di Laigueglia e Alassio. Ultima tappa Finale Ligure.

Al sopralluogo hanno partecipato anche il consigliere regionale Paolo Ardenti e la vicepresidente della giunta regionale Sonia Viale, che hanno incontrato i sindaci di Diano Marina Giacomo Chiappori, di Alassio Marco Melgrati e di Laigueglia Roberto Sasso del Verme.

«Oggi – ha spiegato Piana – ho potuto verificare personalmente le enormi dimensioni di questa nuova, immane tragedia. Dopo il crollo del Ponte Morandi la Liguria è stata di nuovo, profondamente ferita. I danni sono incalcolabili e sono estesi da Levante a Ponente senza soluzione di continuità.

Le istituzioni sono e saranno vicine alla popolazione e alle imprese colpite. Ci impegneremo per agevolare gli interventi di ricostruzione, per facilitare la ripresa di quelle attività oggi fortemente compromesse e per dare conforto ai cittadini.

L’efficienza del sistema regionale di allerta e la tempestività con cui sono state diramate le informazioni sulla perturbazione. Va riconosciuto il comportamento corretto e responsabile della popolazione ligure, che si è attenuta alle direttive previste in questi casi, riducendo così i rischi per la propria incolumità».