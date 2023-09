Marcia Mare e Monti Arenzano 9 e 10 settembre 2023, la Marcia Internazionale non competitiva a passo libero, e si svolge ad Arenzano

Ogni anno, il secondo week-end di settembre, migliaia di persone appassionate di walking, si incontrano sui percorsi della Marcia per vivere Sguaines e Kart l’emozione di camminare insieme tra cielo, monti e mare sui sentieri che dalla costa si snodano fino al Parco del Beigua.

I tracciati di montagna, di diverse lunghezze per soddisfare tutte le esigenze (10 – 15 – 20 km) partono dalla costa per arrivare fino all’Alta Via dei Monti Liguri, con panorami incredibili sul mare e sull’arco alpino, nel luogo dove è minima la distanza tra l’Appennino ligure e la costa .

Per chi non ama i grandi dislivelli, ma desidera partecipare e vivere questa esperienza, troverà una valida alternativa nei percorsi della “Riviera del Beigua” che, dal paese e lungo la passeggiata “Fabrizio De Andre’, costeggiano il mare tra scogliere e macchia mediterranea ed arrivano ai centri di Cogoleto e Varazze.

Durante queste giornate la cittadina si anima inoltre di iniziative collaterali all’evento che accrescono l’allegria e favoriscono l’amicizia tra i partecipanti provenienti dai paesi più diversi , all’insegna dello slogan “Ci unisca il camminare!”

Programma 37a edizione

Dal 2 al 10 settembre

Centro Polivalente Gino Strada

“I SENTIERI DELL’ARTE FRA MARE E MONTI”

Mostra del pittore Gianfranco Sanguineti

Inaugurazione 02/09 ore 17.00

Orario di apertura:

da martedì a domenica 10.00-12.30 e 17.00-19.30

venerdì e sabato anche 21.00-23.00

Giovedì 7 settembre 2023

Ore 21.00 – Teatro Opere Parrocchiali “Don Carlo Dellacasa”

Wild Rensen: il fascino della natura.

Serata naturalistica, con intermezzi musicali a cura del Club Alpino

Italiano di Arenzano e dei suoi operatori naturalistici.

Venerdì 8 settembre 2023

Ore 17.30 – Villa Figoli des Geneys

Cerimonia dell’alzabandiera

Ore 18.00 – Piazza Alcide De Gasperi (La Scurpina)

Partenza KIDS RUN, corsa per bimbi dai 6 ai 12 anni . A cura dell’ ASD Arenzano Atletica

Ore 21.00 –Centro storico

Spettacoli e animazione

Sabato 9 settembre 2023

Ore 6.30 – Piazza Calasetta

Concerto all’alba a cura della Filarmonica di Arenzano

dalle ore 10.00 alle ore 20.00 – Piazza Mazzini e Lungomare Kennedy

Mostra Mercato di lavori artigianali ed opere dell’ingegno – a cura del C.I.V.

dalle ore 10.00 alle ore 22.00 – Via Bocca

Stand gastronomici e artigianali

ore 17.30 – Chiesa Parrocchiale S.S. Nazario e Celso

S. Messa del Marciatore

Ore 18.30– Via Bocca

Degustazione di Goulash

A cura della delegazione di Tata (Ungheria) – città gemellata con Arenzano

Ore 21.00 – Villa Figoli des Geneys

Studio 54 in concerto

Disco dance anni ’70 ’80 ‘90

Domenica 10 settembre 2023

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – Piazza Mazzini e Lungomare Kennedy

Mostra Mercato di lavori artigianali ed opere dell’ingegno – a cura del C.I.V.

dalle ore 10.00 alle ore 19.00 – Via Bocca

Stand gastronomici e artigianali

Ore 16.30 – Villa Figoli des Geneys

Parata dei marciatori con la partecipazione della Banda Musicale Città di Arenzano

Ore 17.00 – Villa Figoli des Geneys

Cerimonia di chiusura della XXXVII edizione

Premiazioni

Ore 18.00 – Villa Figoli des Geneys

Cerimonia dell’ammainabandiera