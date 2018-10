Marassi, tunisino ruba borsello e fugge: acchiappato da carabiniere fuori servizio

Ieri un Carabiniere della Stazione di Genova Marassi, libero dal servizio, ha acchiappato e poi denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso un 17enne tunisino, in Italia senza fissa dimora, con precedenti di polizia e mai rimpatriato.

Lo straniero è stato sorpreso dal militare in borghese Piazza Marassi mentre insieme a un complice stava rubando un borsello all’interno di un furgone.

Il complice è riuscito a fuggire, mentre per il tunisino è scattata l’identificazione e la denuncia.