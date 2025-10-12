Marassi, pacifici e ordinati: i ragazzi di destra ricordano Norma Cossetto

Stamane a Genova Marassi si è tenuta una commemorazione in onore della martire delle foibe e Medaglia d’Oro al Valor Civile alla Memoria Norma Cossetto, la studentessa istriana sequestrata, torturata, stuprata e uccisa dai partigiani titini nel 1943.

Il gruppo di persone, in larga parte giovani di estrema destra, ha commemorato la martire delle foibe in modo del tutto pacifico e ordinato.

“Tanti giovani – ha spiegato l’ex presidente del consiglio regionale Gianni Plinio, storico esponente della destra genovese e da alcuni anni passato a CasaPound – hanno partecipato con entusiasmo all’evento e hanno onorato il sacrificio della ragazza italiana seviziata, stuprata e infoibata, cui fu concessa la Medaglia d’Oro al Valor Civile.

Nelle prossime commemorazioni le istituzioni produrranno insieme il ricordo dell’eroica martire italiana”.