Home Politica Politica Genova

Manovra, Lorenzin: tagli al gioiello IIT di Genova incomprensibili

Ex ministra della Salute e attuale senatrice del Pd Beatrice Lorenzin

“I tagli previsti nella manovra finanziaria del Governo per l’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova sono incomprensibili.

Parliamo di un gioiello della ricerca applicata italiana, un centro che dà prestigio e competitività al nostro Paese nei campi della robotica, dell’intelligenza artificiale e della genomica, con la riduzione dei fondi da 100 a 85 milioni di euro.

Rischiamo di perdere oltre 200 ricercatori altamente qualificati, cioè il 15% del personale.

Un colpo durissimo alla capacità dell’Istituto di proseguire i suoi progetti e di attrarre talenti”.

Lo ha dichiarato stamane l’ex ministra della Salute e attuale vice presidente dei senatori Pd Beatrice Lorenzin in seguito all’audizione in commissione Bilancio dell’Istituto Italiano di Tecnologia.

“Invece di investire per rafforzare queste competenze strategiche – ha aggiunto Lorenzin. – si scelgono misure che compromettono la capacità dell’Italia di innovare e competere a livello globale.

È una decisione miope e incomprensibile, che va contro ogni logica di sviluppo e modernizzazione del Paese.

Perciò chiedo al Governo Meloni di garantire una programmazione stabile e pluriennale e di stanziare le risorse necessarie affinché l’IIT di Genova continui a essere un fiore all’occhiello del Paese”.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di TelegramFacebook, Twitter e YouTube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE