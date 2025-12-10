Mangiano pesce in un bar di via Cesarea: 10 finiscono all’ospedale

Aggiornamento. Altri 8 ricoverati in ospedale per intossicazione alimentare: complessivamente risultano 18 le persone soccorse dai sanitari del 118

Dieci persone hanno accusato un malore dopo avere pranzato in un bar di via Cesarea a Genova.

L’episodio si è verificato intorno alle 13 di oggi.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un gruppo di una decina di colleghi di lavoro che avrebbe consumato un pasto a base di pesce.

Poco dopo il pranzo, quasi tutti avrebbero iniziato a sentirsi male.

Sul posto sono intervenute le ambulanze con i sanitari della Croce Bianca Genovese, della Nuova Volontari Soccorso San Fruttuoso e della Squadra Emergenze.

La situazione più grave riguarda una donna di circa trent’anni, che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Galliera.

Gli altri sono stati ricoverati, in codice giallo, al Galliera, al San Martino e al Villa Scassi.

Le cause esatte dell’accaduto, al momento, sono in fase di accertamento.

Aggiornamento. Dopo il primo intervento, i sanitari della Croce Bianca Genovese hanno soccorso altre otto persone, tra i 67 e i 25 anni, per i sintomi da intossicazione alimentare. Anche loro hanno mangiato nello stesso bar dei dieci intossicati.

Gli otto sono stati trasferiti in codice giallo, quello di media gravità, nei Pronto soccorso degli ospedali Galliera, Evangelico di Voltri e Villa Scassi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i carabinieri del Nas e gli ispettori dell’Asl3.

Aggiornamento 11 dicembre 2025.

Per quanto quattro ricoverati al San Martino “un uomo di 50 anni è stato dimesso con 3 giorni di prognosi, un uomo di 63 anni, è dimesso con 3 giorni di prognosi, un uomo di 54 anni, dimesso con 3 giorni di prognosi e un ragazzo di 28 anni, si è allontanato però prima della visita”. A comunicarlo è la direzione ospedaliera dello stesso ospedale.

