Manca poco alla quarta edizione del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese con la direzione artistica dell’attore Davide Paganini

Sabato 15 luglio, alle 21.30, salirà sul palco di piazza N. S. dell’Orto Ugo Dighero con “Mistero Buffo” di Dario Fo.

L’attore rivisiterà due dei più famosi monologhi del repertorio di Fo, “il primo miracolo di Gesù bambino” e “La parpàja topolara”.

Il ritmo incalzante e l’interpretazione simultanea di tutti i personaggi delle due storie narrate utilizzando un miscuglio di dialetti padani e di grammelot – il linguaggio inventato dal Premio Nobel – consentiranno a Dighero di mettere in campo tutte le sue capacità, dando vita a una galoppata teatrale che lascerà il pubblico senza fiato.

Ricco il programma per l’estate 2023. Il 24 luglio toccherà a Donatella Finocchiaro con “Rosa cunta e canta”, il 31 luglio a Filippo Nigro in “Every brillant thing”, il 7 agosto è previsto il concerto di Francesco Baccini, il 20 agosto andrà in scena Paola Minaccioni Live e il 26 agosto chiuderà la kermesse Enrico Lo Verso in “Uno, nessuno, centomila”.

Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21.30 e saranno ad ingresso gratuito.