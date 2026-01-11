Maltrattamenti alla ex, 47enne di Savona con braccialetto

Misura cautelare dopo mesi di minacce e violenze: disposto anche il divieto di avvicinamento

Un intervento delle volanti nell’abitazione della vittima ha portato all’adozione di una misura cautelare nei confronti di un uomo di 47 anni residente a Savona. Gli agenti sono intervenuti per una lite tra la donna e l’ex compagno, episodio che ha consentito di far emergere una situazione più ampia e protratta nel tempo.

Le accuse e il quadro ricostruito dagli investigatori

Gli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato, coordinati dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno delineato una serie di comportamenti ripetuti. A partire dallo scorso mese di settembre, la donna sarebbe stata vittima di continue minacce, molestie e anche di aggressioni fisiche da parte dell’ex fidanzato, configurando un contesto di violenza reiterata.

La decisione del giudice

Sulla base degli elementi raccolti, il giudice per le indagini preliminari ha disposto l’applicazione del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei abitualmente frequentati. La misura è stata eseguita nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato.

Precedenti e provvedimenti già adottati

Dalle verifiche è emerso che l’uomo era già stato destinatario di un ammonimento del Questore di Savona per episodi riconducibili alla violenza di genere ai danni della stessa donna, elemento che ha contribuito a rafforzare il quadro accusatorio.

