Maltempo, voli da Tirana e Monaco per Genova dirottati su Milano e Torino

Stamane due voli partiti da Tirana e da Monaco sono stati dirottati dall’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova a Torino e Milano a causa della scarsa visibilità sulla pista d’atterraggio provocata dal maltempo.

Lo hanno comunicato i responsabili della società di gestione dello scalo genovese spiegando che il volo da Tirana è stato fatto atterrare a Milano Linate, il volo da Monaco è stato fatto atterrare a Torino Caselle.

Inoltre, stamane le intense piogge sul capoluogo ligure hanno provocato l’allagamento di due sottopassi a Brin e in via Milano, e forti allagamenti in via Ponte Polcevera.

Dalle 13 di oggi il traffico aereo a Genova è tornato regolare con l’atterraggio di un volo proveniente da Cagliari.