Maltempo nel Ponente, Bucci: vicinanza ai Comuni colpiti. Servono percorsi alternativi

“Ho seguito con apprensione le notizie del maltempo che ha colpito il nostro Ponente ligure e, in particolare, il Savonese, già messo a dura prova nelle scorse settimane.

Sono vicino a chi ha subìto danni e ai sindaci che vivono ogni giorno in prima linea le difficoltà dei loro territori”.

Lo ha dichiarato stasera il sindaco di Genova e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci.

“Seguire l’iter per un pronto ristoro – ha spiegato Bucci – dovrà essere uno dei primi compiti della prossima amministrazione regionale.

Questa ennesima emergenza ha anche messo in evidenza come la nostra regione abbia bisogno in fretta di nuove infrastrutture che assicurino percorsi alternativi alla mobilità sul territorio, per non tagliare la Liguria in due”.