Maltempo, muro crolla a Marassi. Albero cade sui binari fra Borzoli e Acquasanta

Conclusa l’allerta arancione e al momento in allerta gialla, la citta’ di Genova fa i conti con la fragilita’ del territorio. La scorsa notte è crollato un muro in salita Dell’Orso, nel quartiere di Marassi. Interdetto un tratto di strada.
Sul posto sono intervenute alcune squadre di vigili del fuoco per accertare che non fosse presente nessuno al momento del crollo. Presenti anche tecnici di Ireti per la possibile fuga di gas da una tubatura.
Disagi provocati dal maltempo anche sulla linea ferroviaria nel genovese.
Intorno alle 8 di oggi un albero si è abbattuto sui binari tra Borzoli e Acquasanta provocando ritardi fino a 90 minuti.
Il treno regionale 12117 Acqui Terme-Genova Brignole è arrivato a destinazione alle 9.57 anziché alle 8.33 come programmato. Il treno regionale 12119 da Acqui Terme a Genova Principe è stato cancellato a Campo Ligure. Il convoglio oggi arriva soltanto fino ad Acquasanta.