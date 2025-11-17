Maltempo, muro crolla a Bogliasco. Smottamenti e allagamenti: 100 interventi dei VVF

Sono stati un centinaio gli interventi svolti dai vigili del fuoco di Genova nelle ultime 24 ore a causa del maltempo.

Durante la scorsa notte (l’allerta meteo arancione è cessato alla mezzanotte poi Genova è entrata in allerta gialla) si è verificato il crollo di un muro in via Sessarego a Bogliasco, che ha impegnato per diverse ore i pompieri che hanno scavato a lungo per accertarsi che non vi fosse nessuna persona coinvolta.

Numerosi gli interventi per caduta alberi, smottamenti e allagamenti.

A Rapallo resta chiusa la strada di via Betti, dove nella tarda serata di ieri si è verificato un importante smottamento con alcuni macigni che si sono staccati dalla parete e hanno schiacciato un’auto parcheggiata.

La strada chiusa è disagevole per le oltre 300 persone che vivono a monte dello smottamento, tanto che è stato organizzato un punto medico mobile accessibile ai cittadini.