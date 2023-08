Maltempo Liguria, alberi abbattuti. Avviso per vento forte di burrasca

Divieto di percorrenza della sopraelevata per moto, telonati e furgonati

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito la Liguria da domenica 27 a ieri lunedì 28, notte decisamente più soft a parte il vento.

Nel Genovesato è presente il rischio di mareggiate e e l’avviso per vento forte di burrasca con il divieto a motocicli, furgonati e telonati di percorrere la sopraelevata. Chiusi anche cimiteri e parchi.

I vigili del fuoco di Genova hanno compiuto alcuni interventi per sistemare le coperture di alcuni cantieri e la caduta di rami dagli alberi.

In corso Perrone, nella notte, il forte vento ha abbattuto un albero, all’altezza di Ansaldo Energia, bloccando la strada. L’albero è stato poi rimosso dai pompieri.

Sono previsti per le prossime ore venti settentrionali rafficati fino a burrasca forte su zone ABD, fino a burrasca su CE.

Il moto ondoso in progressivo calo fino a mosso in serata, in mattinata ancora possibili mareggiate su zone BC.

Nella notte si sono registrare raffiche lungo la costa fino a 94.7 km/h ad Arenzano Porto alle 3:40, sui rilievi 88.9 km/h alle 2 a Monte Pennello, in provincia di Genova.

Anche a Rapallo e alla Spezia è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per il vento che ha abbattuto qualche albero.