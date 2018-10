Maltempo e danni, Costa: anziché rimboccarsi le maniche il Pd fa sciacallaggio politico

“Mentre il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Luca Piaggi dal Centro Operativo del Comune coordinavano gli sforzi di volontari, vigili del fuoco e agenti di polizia municipale, la capogruppo del Pd in consiglio comunale, Federica Pecunia, non riusciva a trattenere un istintivo sciacallaggio politico, prima sui social, poi sulla stampa”.

Lo ha dichiarato oggi Andrea Costa, consigliere comunale alla Spezia e consigliere regionale di Liguria Popolare.

“Credo che in determinati momenti – ha aggiunto Costa – non ci sia spazio per la polemica politica. Concluse le difficoltà, si può discutere democraticamente, ma davanti al maltempo che imperversa drammaticamente si dovrebbe tacere e dare una mano, si dovrebbe compattare la popolazione e annullare i colori politici, per il bene di tutta la comunità.

Come se non bastasse, il consigliere d’opposizione lamenta l’assenza di controlli preventivi. Ma dal momento che i danni più gravi registrati nella nostra zona sono stati degli alberi sradicati da raffiche di vento con un’intensità pari a 170 km/h, attendiamo che la consigliera ci spieghi come è possibile prevenire un evento del genere”.

“Spezia si sta con fatica rialzando – ha spiegato l’assessore comunale Gianmarco Medusei (Lega) – contando i numerosi danni da questa eccezionale ondata di maltempo. I cittadini stanno dimostrando un grande spirito di aggregazione e di collaborazione. Un enorme grazie al personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, delle Forze dell’ordine per il loro straordinario attaccamento alla divisa e per il loro senso del dovere, grazie al personale del Comune e al personale sanitario, agli autisti dei mezzi pubblici, al personale dei servizi pubblici ( luce,acqua e gas) che hanno ripristinato i guasti. Un grazie particolare agli agenti della Polizia Locale di cui sono con orgoglio il loro assessore”.