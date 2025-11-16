Maltempo a Genova, oltre cento interventi dei Vigili del Fuoco: alberi caduti e allagamenti in città

La pioggia intensa ha provocato una lunga notte di lavoro per i soccorritori: famiglie senza corrente a Pegli, sottopassi chiusi e numerosi allagamenti

La forte ondata di maltempo che ieri si è abbattuta su Genova ha richiesto un’imponente mobilitazione dei Vigili del Fuoco, impegnati per tutta la notte nella gestione delle oltre cento richieste di soccorso arrivate da diversi quartieri della città. Raffiche di vento e precipitazioni intense hanno provocato cadute di alberi, blackout localizzati e allagamenti, rendendo necessario un lavoro continuo per ripristinare la sicurezza e la viabilità.

Gli interventi più impegnativi tra alberi caduti e famiglie isolate

Tra le operazioni più complesse rientra il taglio di un grosso albero crollato in via Loria, che ha richiesto diverse ore di lavoro. Una situazione analoga si è verificata in via alla Pineta di Pegli, dove un albero caduto sulla linea elettrica ha lasciato tredici persone isolate e senza corrente. Le squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dai tecnici Aster, stanno intervenendo per ristabilire la fornitura e liberare l’accesso alle abitazioni.

Strade e sottopassi chiusi a causa degli allagamenti

La situazione del traffico cittadino è stata pesantemente condizionata dagli allagamenti. Il sottopasso Brin è stato chiuso al transito, mentre quello di via Milano è rimasto interdetto in direzione via Milano vecchia a causa dell’acqua che ha invaso la carreggiata, restando invece aperto verso via di Francia. Problemi anche in via Rubaldo Merello, dove la sede stradale si è allagata rendendo necessaria particolare prudenza da parte degli automobilisti.

La sopraelevata allagata e gli ultimi interventi in coda

Disagi si sono registrati anche sulla sopraelevata Aldo Moro, dove l’acqua ha rallentato la circolazione in più punti. Mentre continuano le operazioni in via della Pineta e nei quartieri colpiti dagli allagamenti, restano ancora in coda una decina di segnalazioni da smaltire, testimonianza di una nottata intensa che ha messo alla prova l’intero sistema di soccorso cittadino.

