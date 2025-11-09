Malena e il tango: un viaggio emozionante al Teatro Govi di Genova

Il Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova presenta, sotto la regia di Francesco Brachetti, lo spettacolo “Malena e il Tango”, in programma sabato 15 novembre alle ore 21. Questo spettacolo non è solo un evento teatrale, ma un vero e proprio viaggio sensoriale e poetico nel mondo del tango, capace di evocare emozioni profonde e storie di vita intrecciate.

Un mondo di passione e poesia

La protagonista, Malena, ispirata dall’omonimo brano “Malena canta il tango”, guida il pubblico in un percorso intenso tra nostalgia, passione e poesia. La sua voce, accompagnata da tre musicisti, crea un dialogo continuo tra parole e musica, trasportando gli spettatori in un universo fatto di sentimenti profondi e ricordi evocativi. Ogni scena diventa così un viaggio nell’anima di un genere musicale capace di incantare generazioni.

Omaggio ai grandi maestri del tango

Le musiche dello spettacolo rendono omaggio ai maestri del tango argentino come Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Aníbal Troilo e Osvaldo Pugliese. Brani iconici come Oblivion, Volver, Vuelvo al sur e Malena canta il tango risuonano sul palco, ciascuno raccontando storie di amore, dolore e speranza. La musica diventa protagonista insieme alla recitazione, trasformando il tango in una vera e propria filosofia di vita.

Emozioni in movimento

Lo spettacolo unisce danza, recitazione e musica in un’unica esperienza immersiva. I musicisti, veri e propri attori, iniziano con introduzioni strumentali che creano l’atmosfera perfetta per l’ingresso della protagonista. La scenografia, le luci e gli elementi simbolici contribuiscono a evocare un mondo magico e suggestivo, rendendo il pubblico parte integrante del sogno teatrale.

Informazioni su biglietti e prenotazioni

L’appuntamento è per sabato 15 novembre al Teatro Rina e Gilberto Govi, in via P. Pastorino 23 R, Genova. I biglietti, disponibili da 10 a 20 € più diritti di prevendita, possono essere acquistati online sul sito del teatro o presso le biglietterie fisiche:

Teatro Govi , via Pastorino 23 R, giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

, via Pastorino 23 R, giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30 YeaWea Academy, via Rela 7 R, tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30; martedì e giovedì anche dalle 10:00

Per informazioni:

Teatro Rina e Gilberto Govi, via Pastorino 23 R – Tel: 010 74 04 707 – Email: biglietteria@teatrogovi.it – Web: www.teatrogovi.com

