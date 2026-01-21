Make Iran Great Again: sabato 24 corteo contro regime islamico e per la libertà

La comunità iraniana ligure e i genovesi scenderanno in piazza sabato 24 gennaio con la ”Marcia per la Libertà” per il coraggioso popolo dell’Iran e contro il regime islamico degli ayatollah.

Il corteo partirà alle 12 da piazza Caricamento e raggiungerà piazza De Ferrari a Genova.

L’iniziativa, promossa da attivisti iraniani in esilio e da giovani genovesi, si inserisce nel filone delle proteste contro il regime islamico di Teheran e in sostegno alle mobilitazioni per i diritti umani in Iran, dove, secondo alcune fonti, nei giorni scorsi sono stati uccisi 12mila manifestanti e alcuni sarebbero stati impiccati per le strade.

Sulla locandina dell’evento compare anche Reza Pahlavi, figlio dell’ultimo Scià di Persia, insieme allo slogan ”Make Iran Great Again” e allo storico simbolo del Leone e Sole, emblema dell’Iran pre-rivoluzionario.