Make Iran Great Again, domani a Genova marcia per libertà. Lega: sostegno a popolo iraniano

Sabato 24 a Genova Marcia per la libertà e contro il regime islamico da Caricamento (ore 12) a De Ferrari

“Solidarietà alla Comunità ligure iraniana, che domani scenderà di nuovo in piazza a Genova con lo slogan ‘Make Iran Great Again’ e una ‘Marcia per la Libertà’ da Caricamento a De Ferrari.

Sostegno al coraggioso Popolo iraniano che, rischiando la vita, manifesta nelle città dell’Iran contro il regime islamico degli ayatollah.

La Lega ha depositato in Regione Liguria un’ordine del giorno, che auspichiamo sia votato all’unanimità, per sostenere in ogni sede l’azione diplomatica del Governo contro i responsabili di morti e violenze in Iran, finalizzata anche a promuovere efficaci sanzioni contro il regime islamico.

Inoltre, questo Odg condanna l’inaccettabile repressione di inaudita violenza (si parla di 12mila morti); impegna la giunta regionale a sostenere il coraggioso popolo iraniano e ogni percorso finalizzato alla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, appoggiando anche le iniziative sul territorio ligure promosse dalle associazioni della diaspora iraniana; ribadisce che Regione Liguria sarà sempre dalla parte della democrazia e contro ogni forma di dittatura”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo) e Armando Biasi (presidente III commissione Attività produttive).

